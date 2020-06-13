Кина не будет: в Минздраве обнародовали решение относительно кинотеатров
Кабмин принял решение не возобновлять работу кинотеатров в Украине. Сделать это не позволяет эпидемиологическая ситуация.
Кинотеатры открывать пока нельзя
Министр здравоохранения Максим Степанов провел встречи с представителями сетей кинотеатров и согласовал с ними этот вопрос. Об этом Степанов сообщил на брифинге в Киеве, передает 24 канал.
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Прежде всего мы ограничили работу кинотеатров, чтобы предотвратить ухудшение эпидемиологической ситуации. То есть наши кинотеатры не открываются,
– отметил Степанов.
В Минздраве – за усиление карантинных мероприятий
Недавно глава Минздрава сообщил, что из-за роста количества больных коронавирусом он будет предлагать усилить карантинные мероприятия.
Отметим, что с 10 июня началось очередное ослабление карантина. Однако возможно оно только в тех регионах, которые соответствуют критериям Минздрава,
В частности позволили:
- открыть культурные учреждения;
- проводить концерты, выставки и т.д.;
- возобновить работу баз отдыха и санатории;
- возобновить работу гостиниц.
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Какова ситуация с коронавируса в Украине?
В Украине 30 506 человек заболели коронавирусом, из них 880 – умерли. Выздоровели 13 976 человек. За последние сутки антирекорд новых случаев COVID-19 – 753.