Кабмин принял решение не возобновлять работу кинотеатров в Украине. Сделать это не позволяет эпидемиологическая ситуация.

Кинотеатры открывать пока нельзя

Министр здравоохранения Максим Степанов провел встречи с представителями сетей кинотеатров и согласовал с ними этот вопрос. Об этом Степанов сообщил на брифинге в Киеве, передает 24 канал.

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Прежде всего мы ограничили работу кинотеатров, чтобы предотвратить ухудшение эпидемиологической ситуации. То есть наши кинотеатры не открываются,

– отметил Степанов.

Обратите внимание! Ранее кинотеатры планировали открыть со 2 июля 2020 года.

В Минздраве – за усиление карантинных мероприятий

Недавно глава Минздрава сообщил, что из-за роста количества больных коронавирусом он будет предлагать усилить карантинные мероприятия.

Отметим, что с 10 июня началось очередное ослабление карантина. Однако возможно оно только в тех регионах, которые соответствуют критериям Минздрава,

В частности позволили:

открыть культурные учреждения;

проводить концерты, выставки и т.д.;

возобновить работу баз отдыха и санатории;

возобновить работу гостиниц.

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