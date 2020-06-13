У китайській столиці закрили великий гуртовий ринок "Синьфаді", що розташований у районі Фентай. Там у відділенні, де продають свіжу рибу й дичину, виявили коронавірус. Через це міська влада розпорядилася перевести на карантин та заблокувати кілька кварталів Пекіна.

Ба більше – місцева влада розпорядилася закрити низку шкіл та дитсадків. Люди з районів Пекіна, де ввели карантин, повинні дотримуватися режиму самоізоляції, не мають право залишати домівки, а влада вживає заходів щодо забезпечення їх харчами і товарами першої необхідності, мобілізують для цього волонтерів. Побоювання Китаю зараз недаремні, адже там 2 дні поспіль фіксують випадки місцевого передавання COVID-19, передає The Guardian.

Тим часом У Китаї розпочали випробовувати на людях терапію антитілами до COVID-19

Ситуація з коронавірусом у Китаї

Річ у тім, що материковий Китай 13 червня повідомив про 11 нових випадків коронавірусної інфекції, з них – 5 пацієнтів нещодавно прибули з-за кордону, ще 6 хворих інфікувалися якраз у Пекіні.

Наразі у Китаї на лікуванні залишаються 74 пацієнти із активною формою COVID-19. Також в КНР зазначили, що виявили ще 7 безсимптомних випадків коронавірусу.

Ринки у Пекіні закрили

Що ж до ринку у Пекіні, на якому виявили коронавірус, то понад 10 тисяч його працівників місцева влада планує протестувати на COVID-19. Наразі у 5 працівників ринку була діагностована коронавірусна інфекція. У зв'язку з цим в районі введено режим воєнного часу.

Усі товари на території ринку тимчасово вилучили з обігу для перевірки. За повідомленнями ЗМІ, інфекцію виявили в ятці, де обробляли імпортованого лосося. З метою профілактики влада міста закрила також 11 інших гуртових ринків, серед яких і продуктові. Наразі у Пекіні відкрили тимчасові павільйони та намети з овочами та фруктами.

Це цікаво! Ринок "Синьфаді" у Пекіні, де виявили коронавірус, покривав до 90% потреб міста в садовині та городині.