Щодня в Україні фіксують нові випадки зараження COVID-19. За минулу добу коронавірус підтвердили у 753 людей – це новий антирекорд. Хто з українських політиків підхопив недугу – читайте далі.

Коронавірус почали фіксувати у нардепів ще наприкінці березня. Про це повідомляє 24 канал.

Цікаво Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

Коронавірус в Офісі Президента

Олексій Резніков

Інформація про позитивний діагноз міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова з'явилася 13 червня. Про це почали писати одразу низка українських ЗМІ. Припускають, що міністр міг підхопити недугу під час відрядження у Францію 12 червня.

Руслан Демченко

Того ж дня недугу виявили і радника президента Володимира Зеленського Руслана Демченка. Він разом з Резніковим перебував у відряджені. За інформацією ЗМІ, коронавірус обом діагностували 12 червня ввечері.

Станом на 13 червн я 15:0 політики вже пройшли необхідне тестування.

Зверніть увагу! У дружини Володимира Зеленського Олени також виявили коронавірус. Через це і президенту України прописали особливий режим роботи.

Коронавірус у Верховній Раді

Сергій Шахов

Нардеп з групи "Довіра" першим серед парламентарів захворів на коронавірус. Він занедужав після відпочинку в елітному французькому Куршевелі.

Сергій Вельможий

Того ж дня, що і про Сергія Шахова, стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" Сергія Вельможного. Він разом із сином лікувався в Олександрівській лікарні.

Олександр Лукашев

Згодом захворів нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Лукашев. Він також вже поборов недугу.

Важливо Новини про коронавірус 13 червня: COVID-19 у Резнікова і Демченка, скасування пробного ЗНО

Сергій Рудик

24 березня з'явилася інформація про те, що позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом. Востаннє він був на засіданні Верховної Ради 17 березня.

Руслан Горбенко

Нардеп зі "Слуга народу" підтвердив інформацію про свою недугу також 24 березня. Він лікувався у столичній Олександрівській лікарні.

Анна Скороход

28 березня про те, що захворіла на коронавірус, дізналася нардепка Анна Скороход. Хоч наразі вона є позафракційною, раніше належала до "Слуг народу" та перемогла від цієї партії на мажоритарному окрузі на Київщині. 6 квітня вона розповіла, що у неї другий позитивний тест на коронавірус.

Володимир Ватрас

29 березня з'явилася інформація про інфікування "Слуги народу" Володимира Ватраса. Він перебував в одній з лікарень на Хмельниччині.



Нардепи, хворі на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Андрій Холодов

Ще один нардепів від "Слуги народу" перехворів коронавірусом на Кіпрі.

Олег Мейдич

19 травня коронавірус виявили у нардепа від "Батьківщини" Олега Мейдича. Наступного дня уся фракція пішла на самоізоляцію.

Юрій Арістов

Народний депутат і голова бюджетного комітету Ради Юрій Арістов захворів 22 травня. Арістов почувався нормально, а виявлені у нього симптоми були легкими.

Валерій Божик

28 травня стало відомо про коронавірус у народного депутата зі "Слуги народу" Валерія Божика. Він пройшов до Ради за мажоритарним округом у Чернівецькій області.

COVID-19 серед чиновників

Андрій Крищенко

Заступник голови Нацполіції України та начальник поліції Києва Андрій Крищенко захворів на коронавірус. Діагноз підтвердили 27 березня.