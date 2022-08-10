Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционер Илья Пономарев. Он шутит, что медведев может быть только правопреемником бутылки алкоголя, из котрой он пьет.
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По его мнению, Медведев просто хочет напоминать путину о своем существовании.
Ведь он был главным вероятным преемником путина. Но сейчас появился кириенко, из-за чего медведев очень скучает,
– отметил Пономарев.
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российский оппозиционер считает, что также на место путина претендует мишустин, поскольку он сейчас премьер-министр, и всегда именно это лицо считают преемником президента.
"Но путин не выберет мишустина. В то же время фигура кириенко – это очень вероятно. А медведев тогда останется в резерве", – подчеркнул он.
На вопрос ведущего, может ли это место занять кадыров или собянин, Пономарев ответил, что кадыров точно нет, он чеченец, а собянин не имеет политического влияния и скептически настроен к войне против Украины, поэтому не сможет выполнять эти обязанности.
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К слову, ближайшее окружение путина и элита в широком смысле крайне недовольны происходящим и особенно тем, куда россия движется. Так что, вероятно, путина заменят.
Эксперты еще в мае назвали имена 3 возможных преемников путина:
- медведев. Но его основная проблема состоит в том, что у него нет ни навыков, ни способностей административного или политического лидера. Не было такой зоны ответственности, чтобы он справился.
- кириенко. Его основное преимущество – то, что у него действительно есть определенный задел в отношениях со всеми группировками, он умеет общаться со всеми. Но именно этим все плюсы иссякают.
- собянин. Его основным преимуществом является, с одной стороны, непричастность к 24 февраля и лояльность к статусу-кво. Но он не намного моложе путина, то есть не решает проблему смены поколений.