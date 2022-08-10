Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционер Илья Пономарев. Он шутит, что медведев может быть только правопреемником бутылки алкоголя, из котрой он пьет.

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По его мнению, Медведев просто хочет напоминать путину о своем существовании.

Ведь он был главным вероятным преемником путина. Но сейчас появился кириенко, из-за чего медведев очень скучает,

– отметил Пономарев.

Кто займет место путина в россии

российский оппозиционер считает, что также на место путина претендует мишустин, поскольку он сейчас премьер-министр, и всегда именно это лицо считают преемником президента.

"Но путин не выберет мишустина. В то же время фигура кириенко – это очень вероятно. А медведев тогда останется в резерве", – подчеркнул он.

На вопрос ведущего, может ли это место занять кадыров или собянин, Пономарев ответил, что кадыров точно нет, он чеченец, а собянин не имеет политического влияния и скептически настроен к войне против Украины, поэтому не сможет выполнять эти обязанности.

Пономарев о преемниках путина: видео 24 канала



Этих политиков уже обсуждали как преемников путина

К слову, ближайшее окружение путина и элита в широком смысле крайне недовольны происходящим и особенно тем, куда россия движется. Так что, вероятно, путина заменят.

Эксперты еще в мае назвали имена 3 возможных преемников путина: