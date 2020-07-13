По состоянию на 1 июля в Украине насчитывалось более 11 миллионов пенсионеров. В то же время, средний размер пенсионной выплаты составил 3 393 гривны 54 копейки. Кто и какие пенсии получает в Украине – дальше.

Соответствующие данные обнародовала прессслужба Пенсионного фонда Украины. Заметим, что согласно этой информации, судья в отставке получает в 15 раз больше, чем пенсионер со средней пенсией.

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Кто и какие пенсии получал (по состоянию на 1 июля):

пенсии по возрасту – 8 449 123 человека, средняя пенсия – 3 413 гривен 73 копейки;

по инвалидности – 1 426 038 человек, средняя пенсия – 2 641 гривна 19 копеек;

в связи с потерей кормильца – 517 967 человек, средняя пенсия – 3 005 гривен 43 копейки;

за выслугу лет – 217 964 человека, средняя пенсия - 3 060 гривен 75 копеек;

социальные пенсии – 75 291 человек, средняя пенсия – 1 729 гривен 53 копейки;

пожизненное денежное содержание судей – 3 425 человек, средняя пенсия – 51 171 гривна 77 копеек;

пенсии военнослужащих – 552 026 человек, средняя пенсия – 5 454 гривны 17 копеек.

Кто и какие пенсии получал / Инфографика Пенсионного фонда

Обратите внимание! В пенсионном фонде провели перерасчет пенсионных выплат из-за повышения прожиточного минимума с 1 июля. С начала года средний размер пенсий вырос на 310 гривен 56 копеек, или на 10,1%

В целом, для лиц, утративших трудоспособность сумма выплат выросла на 74 гривны до 1 712 гривен.