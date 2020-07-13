Станом на 1 липня в Україні налічувалося понад 11 мільйонів пенсіонерів. Водночас, середній розмір пенсійної виплати становив 3 393 гривні 54 копійки. Хто та які пенсії отримує в Україні – далі.

Відповідні дані оприлюднила пресслужба Пенсійного фонду України. Зауважимо, що згідно з цією інформацією, суддя у відставці отримує у 15 разів більше, ніж пенсіонер із середньою пенсією.

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Хто та які пенсії отримував (станом на 1 липня):

пенсії за віком – 8 449 123 осіб, середня пенсія – 3 413 гривень 73 копійки;

по інвалідності – 1 426 038 осіб, середня пенсія – 2 641 гривню 19 копійок;

у зв'язку з втратою годувальника – 517 967 осіб, середня пенсія – 3 005 гривень 43 копійки;

за вислугу років – 217 964 осіб, середня пенсія - 3 060 гривень 75 копійок;

соціальні пенсії – 75 291 особа, середня пенсія – 1 729 гривень 53 копійки;

довічне грошове утримання суддів – 3 425 осіб, середня пенсія – 51 171 гривню 77 копійок;

пенсії військовослужбовців – 552 026 осіб, середня пенсія – 5 454 гривні 17 копійок.



Хто та які пенсії отримував / Інфографіка Пенсійного фонду

Зверніть увагу! У пенсійному фонді провели перерахунок пенсійних виплат через підвищення прожиткового мінімуму з 1 липня. Від початку року середній розмір пенсій зріс на 310 гривень 56 копійок або на 10,1%

Загалом, для осіб, що втратили працездатність сума виплат зросла на 74 гривні – до 1 712 гривень.