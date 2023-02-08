Со времен завершения Второй мировой войны Владимир Зеленский – шестой иностранный лидер, выступивший в Вестминстер-Холле. Кроме того, он первый украинский президент, которого принял британский монарх.

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Кто выступал в Вестминстер-Холле

Первым после Второй мировой войны в Вестминстер-Холле перед обеими палатами британского парламента выступал президент Франции Шарль де Голль в 1960 году. Следующее выступление состоялось 36 лет спустя – тогда к депутатам обращался президент ЮАР Нельсон Мандела.



Шарль де Голль в Вестминстер-Холле / Скриншот

В 2010 году в Вестминстер-Холле выступил Папа Римский Бенедикт XVI. В 2011 году – президент США Барак Обама, а через год – лидер бирманской оппозиции Аун Сан Суу Кием.



Барак Обама в Вестминстер-Холле / Скриншот

Таким образом, Владимир Зеленский – шестой иностранный лидер и политик, который имел в честь выступить в Вестминстер-Холле за последние 78 лет.

Выступление Зеленского перед британскими депутатами

Утром 8 февраля президент Владимир Зеленский отправился в Великобританию. О визите президента стало известно, когда глава государства уже был на пути в Лондон.

Первым президента встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. После этого глава государства направился в Вестминстер-Холл, где выступил с мощной речью перед британскими депутатами. В частности, Зеленский призвал предоставить Украине авиацию. К слову, в офисе Риши Сунака уже изучают вопросы предоставления самолетов нашему государству.

Также президент встретился с королем Чарльзом ІІІ, а вечером Владимир Зеленский, вероятно, отправится в Париж на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также СМИ сообщают, что после этого президент отправится в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и посетить заседание Европейского совета.