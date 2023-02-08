З часів завершення Другої світової війни Володимир Зеленський є шостим іноземним лідером, який виступив у Вестмінстер-Холі. Крім того, він є першим українським президентом, якого прийняв британський монарх.

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Хто виступав у Вестмінстер-Холі

Першим після Другої світової війни у Вестмінстер-Холі перед обома палатами британського парламенту виступав президент Франції Шарль де Голль у 1960 році. Наступний виступ відбувся аж 36 років по тому – тоді до депутатів звертався президент ПАР Нельсон Мандела.



Шарль де Голль у Вестмінстер-Холі / Скриншот

У 2010 році в Вестмінстер-Холі виступив Папа Римський Бенедикт XVI. У 2011 – президент США Барак Обама, а через рік – лідерка бірманської опозиції Аун Сан Суу Києм.



Барак Обама у Вестмінстер-Холі / Скриншот

Таким чином Володимир Зеленський є шостим іноземним лідером та політиком, який мав за честь виступити у Вестмінстер-Холі за останні 78 років.

Виступ Зеленського перед британськими депутатами

Уранці 8 лютого президент Володимир Зеленський вирушив до Великої Британії. Про візит президента стало відомо, коли глава держави уже був на шляху до Лондона.

Першим президента зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Після цього глава держави рушив до Вестмінстер-Холу де виступив з потужною промовою перед британськими депутатами. Зокрема Зеленський закликав надати Україні авіацію. До слова, в офісі Ріші Сунака вже вивчають питання надання літаків нашій державі.

Також президент зустрівся з королем Чарльозом ІІІ, а ввечері Володимир Зеленський, ймовірно, вирушить до Парижа на зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Також ЗМІ повідомляють, що після цього президент вирушить до Брюсселю, аби виступити в Європарламенті та відвідати засідання Європейської Ради.