Кто может не проходить самоизоляцию по приезду в Украину: новые уточнения от ГПСУ
В Кабмине изменили правила карантина. Теперь расширили категорию лиц, которым не обязательна самоизоляция при пересечении границы при въезде в Украину.
О новых изменениях сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины. Туда добавили лиц, имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 и не только.
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В частности, сам тест нужно сделать не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы. Также самоизоляцию можно не проходить ряду категорий людей, в частности:
- тем, кому еще нет 12 лет;
- лицам, которые являются гражданами государств со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней;
- направляются через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение 2 суток;
- дипломатам и консулам иностранных государств;
- представителям официальных международных миссий, организаций, что аккредитованы в Украине, а также их семьям;
- водителям и членам экипажа грузовиков и автобусов регулярных перевозок;
- членам экипажа воздушных, морских, речных судов;
- инструкторам вооруженных сил государств, входящих в НАТО;
- деятелям культуры по приглашению.
Сам перечень государств со значительным распространением COVID-19 формирует Министерством здравоохранения и просматривает каждые 14 дней.
Возможность путешествовать из Украины в ЕС: что известно
- 28 июля европейские СМИ писали, что ЕС планирует оставлять закрытыми внешние границы для стран блока минимум еще на две недели.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинцам стоит надеяться на путешествия в Европу не раньше сентября.
- Хотя в страны Евросоюза украинцы попасть пока не могут, открыты границы 39 стран мира.
Куда могут путешествовать украинцы по состоянию на 16 июля / Инфографика 24 канала