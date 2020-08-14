В Кабмине изменили правила карантина. Теперь расширили категорию лиц, которым не обязательна самоизоляция при пересечении границы при въезде в Украину.

О новых изменениях сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины. Туда добавили лиц, имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 и не только.

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В частности, сам тест нужно сделать не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы. Также самоизоляцию можно не проходить ряду категорий людей, в частности:

тем, кому еще нет 12 лет;

лицам, которые являются гражданами государств со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней;

направляются через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение 2 суток;

дипломатам и консулам иностранных государств;

представителям официальных международных миссий, организаций, что аккредитованы в Украине, а также их семьям;

водителям и членам экипажа грузовиков и автобусов регулярных перевозок;

членам экипажа воздушных, морских, речных судов;

инструкторам вооруженных сил государств, входящих в НАТО;

деятелям культуры по приглашению.

Сам перечень государств со значительным распространением COVID-19 формирует Министерством здравоохранения и просматривает каждые 14 дней.

Справка. Действующими правилами предусмотрено, что в Госпогранслужбе могут отказать во въезде в Украину иностранцам и лицам без гражданства и без страхования, которое покрывает расходы на лечение от коронавируса.

Возможность путешествовать из Украины в ЕС: что известно

28 июля европейские СМИ писали, что ЕС планирует оставлять закрытыми внешние границы для стран блока минимум еще на две недели.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинцам стоит надеяться на путешествия в Европу не раньше сентября.

Хотя в страны Евросоюза украинцы попасть пока не могут, открыты границы 39 стран мира.



Куда могут путешествовать украинцы по состоянию на 16 июля / Инфографика 24 канала