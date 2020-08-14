Хто може не проходити самоізоляцію по приїзду в Україну: нові уточнення від ДПСУ
У Кабміні змінили правила карантину. Тепер розширили категорію осіб, яким не обов'язкова самоізоляція при перетині кордону при в'їзді в Україну.
Про нові зміни повідомили на сайті Держприкордонслужби України. Туди додала осіб, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 і не тільки.
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Зокрема, сам тест потрібно зробити не раніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Також самоізоляцію можна не проходити низці категорій людей, зокрема:
- тим, кому ще немає 12 років;
- особам, які є громадянами держав зі значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів
- прямують територією України транзитом і мають документи, які підтверджують виїзд за кордон протягом 2 діб;
- дипломатам та консулам іноземних держав,
- представникам офіційних міжнародних місій, організацій, які акредитовані в Україні, а також їхнім сім'ям;
- водіям та членам екіпажу вантажівок та автобусів регулярних перевезень,
- членам екіпажу повітряних, морських, річкових суден,
- інструкторам збройних сил держав, які входять у НАТО,
- діячам культури за запрошенням.
Сам перелік держав зі значним поширенням COVID-19 формує Міністерством охорони здоров'я та переглядає кожні 14 днів.
Можливість подорожувати з України в ЄС: що відомо
- 28 липня європейські ЗМІ писали, що ЄС планує залишати закритими зовнішні кордони для країн блоку мінімум ще на два тижні.
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Куди можуть мандрувати українці станом на 16 липня / Інфографіка 24 каналу