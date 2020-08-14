У Кабміні змінили правила карантину. Тепер розширили категорію осіб, яким не обов'язкова самоізоляція при перетині кордону при в'їзді в Україну.

Про нові зміни повідомили на сайті Держприкордонслужби України. Туди додала осіб, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 і не тільки.

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Зокрема, сам тест потрібно зробити не раніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Також самоізоляцію можна не проходити низці категорій людей, зокрема:

тим, кому ще немає 12 років;

особам, які є громадянами держав зі значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів

прямують територією України транзитом і мають документи, які підтверджують виїзд за кордон протягом 2 діб;

дипломатам та консулам іноземних держав,

представникам офіційних міжнародних місій, організацій, які акредитовані в Україні, а також їхнім сім'ям;

водіям та членам екіпажу вантажівок та автобусів регулярних перевезень,

членам екіпажу повітряних, морських, річкових суден,

інструкторам збройних сил держав, які входять у НАТО,

діячам культури за запрошенням.

Сам перелік держав зі значним поширенням COVID-19 формує Міністерством охорони здоров'я та переглядає кожні 14 днів.

Довідка. Чинними правилами передбачено, що в Держприкордонслужбі можуть відмовити у в'їзді в Україну іноземцям та особам без громадянства без страхування, яке покриває витрати на лікування від коронавірусу.

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