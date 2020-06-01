Кто может пересечь границу с Польшей во время карантина: список
Польша ослабляет карантин после пандемии коронавируса. Однако пересечение границы с этой страной до сих пор затруднено, и не все желающие могут ее пересечь.
С 23 мая Республика Польша расширила перечень категорий лиц, которым разрешила въезд на свою территорию. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
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Кто может попасть на территорию Польши
- граждане Польши;
- иностранные граждане, кто женат, является ребенком (под опекой) граждан Польши;
- лицо, имеющее Карту Поляка;
- лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей;
- иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;
- иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши;
- лица, осуществляющие грузовые перевозки;
- водители, осуществляющие перевозки, которые путешествуют территорией Польши другими транспортными средствами, чем те которыми осуществляются международные автоперевозки (с целью отдыха или после отдыха);
- ученики и студенты, которые получают образование в Польше;
- граждане государств членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарской Конфедерации, а также их супруги и дети, которые следуют по территории Польши до места проживания или пребывания (продолжительностью не более 12 часов от момента пересечения границы РП).
Какие пункты пропуска на границе с Польшей работают
Между Украиной и Польшей работают четыре пункта пропуска.
Для автомобильного сообщения
- Краковец – Корчова
- Рава-Русская – Гребенне
- Ягодин – Дорогуск
для пешеходного сообщения
- Шегини – Медика