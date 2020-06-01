Польша ослабляет карантин после пандемии коронавируса. Однако пересечение границы с этой страной до сих пор затруднено, и не все желающие могут ее пересечь.

С 23 мая Республика Польша расширила перечень категорий лиц, которым разрешила въезд на свою территорию. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. К слову Украина открыла еще 5 пунктов пропуска на границе: сколько всего КПП работают Кто может попасть на территорию Польши граждане Польши;

иностранные граждане, кто женат, является ребенком (под опекой) граждан Польши;

лицо, имеющее Карту Поляка;

лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей;

иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши;

лица, осуществляющие грузовые перевозки;

водители, осуществляющие перевозки, которые путешествуют территорией Польши другими транспортными средствами, чем те которыми осуществляются международные автоперевозки (с целью отдыха или после отдыха);

ученики и студенты, которые получают образование в Польше;

граждане государств членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарской Конфедерации, а также их супруги и дети, которые следуют по территории Польши до места проживания или пребывания (продолжительностью не более 12 часов от момента пересечения границы РП). Какие пункты пропуска на границе с Польшей работают Между Украиной и Польшей работают четыре пункта пропуска. Для автомобильного сообщения Краковец – Корчова

Рава-Русская – Гребенне

Ягодин – Дорогуск для пешеходного сообщения Шегини – Медика