Хто може перетнути кордон з Польщею під час карантину: список
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Польща послаблює карантин після пандемії коронавірусу. Однак перетин кордону з цієї країною досі ускладнений, і не всі бажаючі можуть його перетнути.
З 23 травня Республіка Польща розширила перелік категорій осіб, яким дозволила в'їзд на свою територію. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
До слова Україна відкрила ще 5 пунктів пропуску на кордоні: скільки загалом КПП працюють
Хто може потрапити на територію Польщі
- громадяни Польщі;
- іноземні громадяни, хто одружений, є дитиною (під опікою) громадян Польщі;
- особа, яка має Карту Поляка;
- особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;
- іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;
- іноземці, які мають право працювати на території Польщі;
- особи, які здійснюють вантажні перевезення;
- водії, що здійснюють перевезення, які подорожують територією Польщі іншими транспортними засобами, ніж ті якими здійснюються міжнародні автоперевезення (з метою відпочинку або після відпочинку);
- учні та студенти, які отримують освіту у Польщі;
- громадяни держав членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору (ЄЕП) або Швейцарської Конфедерації, а також їх подружжя і діти, які слідують територією Польщі до місця проживання або перебування (тривалістю не більше ніж 12 годин від моменту перетину кордону РП).
Як пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють
Між Україною та Польщею працюють чотири пункти пропуску.
для автомобільного сполучення
- Краківець – Корчова
- Рава-Руська – Хребенне
- Ягодин – Дорогуськ
для пішохідного сполучення
- Шегині – Медика