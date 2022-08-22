Кто может получить денежную помощь от международных организаций: полный список

Денежную помощь малозащищенным слоям населения Украины выплачивает не только государство, но и международные организации. Впрочем, нужно знать, куда и за чем можно обращаться.

О том, кто же может получить помощь от международных организаций – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал координатор Киевского региона совместного проекта поддержки социальной защиты населения от Управления Верховного Комиссара ООН по вопросам беженцев и Благотворительного фонда "Stabilization Support Services", помощник-консультант народного депутата Украины, глава Секретариата Общественного совета при Министерстве цифровой трансформации Украины Александр Явтушенко.

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Помощь для семей с детьми

Прежде всего, это семьи с детьми. Так, от Представительства детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) помощь могут получить:

многодетные семьи, имеющие 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг 2 лет;

имеющих 2 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенка с инвалидностью

Это касается всей территории Украины, без привязки к статусу ВПЛ, а выплачивают по 2220 гривен на каждого члена семьи до (не более 5 человек) максимально 33 300 гривен. Выплаты производятся за три месяца одним платежом.

В целом, ЮНИСЕФ поможет 265 000 семьям в рамках программы денежной помощи. Впрочем, подать заявку на получение поддержки временно нельзя. Известно, что будут проработаны заявки, поданные до 23:00 14 августа.

ВПЛ выплачивают по 2200 гривен в месяц / Unsplash

Помощь для ВПО

Внутри перемещенные лица могут получить помощь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) :

Приоритет – ВПЛ среди лиц, получающих пенсию до 3 000 гривен.

Это также касается всей территории Украины, а выплачивается по 2220 гривен на каждого члена семьи. Выплаты ежемесячно – в течение трех месяцев. Выплаты производятся через отделения Укрпочты.

Для подачи заявки на получение денежной помощи УВКБ ООН необходимо обратиться в ближайший пункт регистрации. Список таких отделений с графиком работы публикуется ежедневно в Telegram-канале "Выплаты ВПЛ от УВКБ ООН",

– заметил Явтушенко.

Также ВПЛ могут получить выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) по очередности даты включения в базу данных. Здесь также предусмотрено по 2220 гривен на каждого члена домохозяйства, но не более трех человек.

Зарегистрироваться можно на платформе "єДопомога".

Также ВПЛ могут получить помощь от Миссии Международной Федерации Общества Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC). Выплачивают по 2500 гривен на получателя.

В частности:

внутренне перемещенные лица, проживающие/находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях;

лица, проживающие/находящиеся на территориях, находящихся в зоне активных боевых действий Украины;

наиболее незащищенные слои населения, имеющие следующие социальные статусы: лицо с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель помощи малообеспеченным семьям, в том числе среди внутренне перемещенных лиц.

Украинцы могут оформить помощь онлайн / Unsplash

От Норвежского совета по делам беженцев помощь могут получить:

внутренне перемещенные лица, проживающие/находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях;

лица, проживающие/находящиеся на территориях, находящихся в зоне активных боевых действий Украины

Помощь для малообеспеченных семей

Теперь регистрация проходит только с помощью чат-бота в WhatsApp. Для регистрации необходимо скачать мессенджер WhatsApp на свой смартфон, добавить к вашим контактам номер 0 800 609 844 и отправить сообщение с текстом NRC.

Эту помощь выплачивает Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины (МЧКХ и ОКХУ).

Получить ее могут:

одинокие матери, получающие помощь на детей

получатели пособия по беременности и родам

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, получающие государственную социальную помощь

получатели государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью

многодетные семьи, получающие помощь детям

неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но не получившие права на пенсионную выплату;

получатели помощи, которые ухаживают за больным ребенком

Вся территория Украины. 2500 гривен на каждого получателя, сроком в месяц (с возможностью дальнейшего увеличения продолжительности оказания помощи). Лицо не должно обращаться с отдельными заявлениями – выплаты будут начисляться вместе с государственной помощью. Приоритет предоставляется людям, перемещенным из общин, пострадавших от боевых действий,

– объяснил эксперт.

Средства получаются на банковскую карту, зарегистрированную в Минсоцполитики через платежную систему PrivatMoney. Если нет зарегистрированной банковской карты, помощь можно получить в отделении ПриватБанка или по телефону 3700 – на карту ПриватБанка.

Помощь для лиц с инвалидностью

От Международной организации по миграции (МОМ):

одинокие матери/родители, получающие пособие на детей

получатели пособия по беременности и родам

лица с инвалидностью;

семьи с двумя и более детьми;

пенсионеры старше 65 лет

Вся территория Украины, 2220 гривен на каждого члена семьи, ежемесячно в течение трех месяцев. Лицо не должно обращаться с отдельными заявлениями – выплаты будут начисляться вместе с государственной помощью. Приоритет отдается людям, перемещенным из общин, пострадавших от боевых действий.