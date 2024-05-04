Кто с 18 мая имеет право проверять учетные документы военнообязанных

Новый закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая. Представитель Генштаба рассказал, как будет происходить проверка военнообязанных и какие документы при себе нужно иметь.

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко отметил, что сейчас каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен носить при себе военно-учетный документ.

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Кто будет проверять документы

Полковник объяснил, что с 18 мая военно-учетные документы имеют право требовать представители ТЦК, полиции, а также пограничники в приграничных районах или на пунктах пропуска через госграницу.

В настоящее время законом определено, что каждый гражданин мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должен носить при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или в приграничных районах или на пунктах пропуска через госграницу по требованию представителя Госпогранслужбы Украины. Эта норма вступает в силу с 18 мая,

– сказал Глущенко.

По словам представителя Генштаба, подробнее будет разъяснено в нормативно-правовых актах, которые утверждаются Кабмином.

Сейчас они фактически разработаны. Остается определенный промежуток времени для юридических согласований и вынесения на рассмотрение Кабмина, все детали будут расписаны,

– заявил он.

Со вступлением в силу постановления КМУ гражданам, у которых еще нет военно-учетных документов, будут выдавать документы нового образца. Однако старые документы, выданные до вступления в силу нового закона, будут оставаться действительными.

Юрий Глущенко отметил, что есть широкий спектр военно-учетных документов – они могут быть разной формы и формата.

Однако с целью унификации сейчас разрабатывается постановление, которое определит документ единого формата и образца для призывников, военнообязанных и резервистов.