Кто может стать новым генпрокурором: Зеленский направил в Раду постановление о назначении
27 июля 2022 , 08:56Читати новину українською
Источник:Верховная Рада
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект постановления о назначении генерального прокурора. Им может стать Андрей Костин.
Тем временем нардеп Ярослав Железняк также сообщил о соответствующем решении Зеленского.
Президент отправил в парламент проект постановления о согласии на назначение Костина А.Е. на должность генерального прокурора,
– отметил Железняк.
По его словам, через 1,5 часа должен пройти Комитет ВРУ по рассмотрению этого вопроса.