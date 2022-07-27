Кто может стать новым генпрокурором: Зеленский направил в Раду постановление о назначении

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект постановления о назначении генерального прокурора. Им может стать Андрей Костин.

Тем временем нардеп Ярослав Железняк также сообщил о соответствующем решении Зеленского.

Президент отправил в парламент проект постановления о согласии на назначение Костина А.Е. на должность генерального прокурора,

– отметил Железняк.

По его словам, через 1,5 часа должен пройти Комитет ВРУ по рассмотрению этого вопроса.