Оставил сложные вызовы: с чем столкнется преемник Папы Франциска

Мир попрощался с Папой Римским Франциском. Он был не только предстоятелем церкви, но и главой Ватикана. Вспоминая его неоднозначные заявления, следует понимать, что он говорил их не как лидер Римско-католической церкви, а как лидер Ватикана, основываясь на позициях государственного интереса.

Об этом в эфире 24 Канала отметил кандидат политических наук, религиовед, военнослужащий Андрей Ковалев, подчеркнув, что одним из наиболее вероятных кандидатов на должность нового Папы Римского является итальянец, кардинал Пьетро Паролин. Он действующий госсекретарь и был соавтором многих заявлений, которые озвучивал Папа Франциск.

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К чему стремился Папа Франциск в первые дни после своего избрания?

Как только Папа Франциск в 2013 году был избран на пост понтифика, то сразу дал поручение своему госсекретарю начать процесс переговоров по сближению с Россией и русской православной церковью. Три года продолжались эти переговоры. Папа очень хотел встретиться с патриархом Кириллом Гундяевым и провести двустороннюю встречу, чтобы подписать совместную декларацию.

Встреча состоялась в Гаване (столице Кубы) в 2016 году, стороны подписали ее и с тех пор, как заметил религиовед, Папа Франциск вошел в историю своими антиукраинскими высказываниями.

"В этой декларации не было ни слова об аннексии Крыма, об осуждении российской агрессии, зато речь шла о "братоубийственной войне на востоке Украины" и "кризисе". Это были российские нарративы и Папа Франциск под этим подписался", – напомнил Ковалев.

Кто может стать следующим Папой Римским?

Кандидат политических наук объяснил, почему предусмотрено, что конклав (орган, который избирает Папу Римского) происходит за закрытыми дверями. Дело в том, что в Средневековье некоторые из князей, монархов, баронов понимали, что они силой подкупа и силой угроз, потому что у правителей были карманные армии, могут ставить на папский престол своих родственников и нужных им людей.

Поэтому в свое время в Ватикане, чтобы прекратить давление на коллегию кардиналов, приняли решение проводить конклав в закрытом режиме. Коллегия кардиналов – это те, из кого избирается новый Папа Римский, но это также и те, кто его выбирают. Конклав может длиться не один день, а неделю и две, пока кардиналы не достигнут компромисса.

После Второго Ватиканского Собора в Римско-католической церкви в среде кардиналов возникли две яркие политические фракции: консерваторов и либералов. Папа Франциск принадлежал ко второй. По словам религиоведа, сейчас очевидно, что борьба на конклаве будет происходить между двумя главными фракциями.

Фракция консерваторов утверждает, что Папа Франциск наделал очень много зла для Римско-католической церкви, начал раскол внутри нее, поэтому консерваторы считают необходимым исправить его ошибки. Папа Франциск оставил для своего преемника очень сложные вызовы,

– считает Ковалев.

По словам религиоведа, если следующим Папой Римским станет итальянец Пьетро Паролин (в свое время занимал антиукраинскую позицию), тогда в политическом смысле он будет продолжать дело Папы Франциска. Однако, по мнению Ковалева, есть другие очевидные кандидаты, в частности от либеральной фракции – кардинал Тагле с Филиппин. Если его изберут, он станет первым в истории Папой Римский из Азии.