Такое мнение высказала 24 Каналу корреспондентка Independence Avenue Media Мария Ульяновская, отметив, что эта должность фактически является самой сложной в украинской власти после президентской. Американские эксперты сравнивают эту дипломатическую миссию с настоящим минным полем, где любая ошибка чревата потерей политических дивидендов.

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Кто входит в число претендентов

Журналистка отметила, что должность посла Украины в Вашингтоне требует чрезвычайной осторожности и людей с серьезными амбициями, однако не каждый готов взять на себя такой риск.

Это минное поле, всюду, куда не ступи, какая-то ловушка, какой-то возможный провал. Нужно работать очень осторожно. В то же время это работа для людей с большими амбициями. Здесь вопрос в том, что есть люди, которые понимают сложность этой работы и не хотят вообще с этим связываться– подчеркнула корреспондентка.

Ульяновская напомнила, что экс-премьер Юлия Свириденко ранее не соглашалась на это назначение, а бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, по ее словам, также имеет другие политические планы и не стремится занимать эту должность. Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица, хотя и обладает отличным знанием английского языка и прочными связями после работы в ООН, вероятно, преследует другие амбиции внутри правительства. В списке кандидатов также находится заместитель главы Офиса президента Павел Палица.

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Возможное возвращение Оксаны Маркаровой

Наиболее интригующей фигурой в списке потенциальных дипломатов корреспондентка назвала бывшего посла Оксану Маркарову, чье имя недавно вновь стало предметом обсуждения.

То есть мы ранее не говорили о том, что Маркарова может вернуться на должность посла. Мы знаем, что она сейчас живет между Украиной и Соединенными Штатами. Она продолжает работать в наблюдательном совете "Украинского дома", развивать эту организацию в Вашингтоне. У Оксаны Маркаровой действительно отличные контакты с конгрессменами и сенаторами– отметила Ульяновская.

В то же время журналистка предупредила о политической опасности такого шага. По ее словам, карьера Маркаровой ранее осложнилась из-за визита президента Владимира Зеленского на артиллерийский завод в Пенсильвании в окружении демократов, что вызвало волну обвинений со стороны республиканцев в политической агитации.

Ульяновская добавила, что возвращение Маркаровой может вновь быть истолковано как симпатия исключительно к Демократической партии, что несет значительный риск превратить Украину в заложницу межпартийного противостояния в США.

Ульяновская о потенциальных кандидатах: смотрите видео