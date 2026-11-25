Таку думку 24 Каналу висловила кореспондентка Independence Avenue Media Марія Ульяновська, зазначивши, що ця посада фактично є найскладнішою в українській владі після президентської. Американські експерти порівнюють цю дипломатичну місію зі справжнім мінним полем, де будь-яка помилка несе загрозу втрати політичних дивідендів.

Adv

популярні відео

Хто є серед претендентів

Журналістка зазначила, що посада посла України у Вашингтоні вимагає надзвичайної обережності та людей із серйозними амбіціями, проте не кожен готовий узяти на себе такий ризик.

Це мінне поле, всюди, куди не ступи, якась пастка, якийсь можливий провал. Треба дуже обережно працювати. Водночас це робота для людей з хорошими високими амбіціями. Тут питання в тому, що є люди, які розуміють складність цієї роботи і не хочуть взагалі з цим зв'язуватися– підкреслила кореспондентка.

Ульяновська нагадала, що експрем'єрка Юлія Свириденко раніше не погоджувалася на це призначення, а колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, за її словами, також має інші політичні плани й не прагне братися за цю посаду. Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця, хоч і має чудовий рівень англійської та міцні зв'язки після роботи в ООН, імовірно, має інші амбіції всередині уряду. Серед списку кандидатів також є заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Реклама

Можливе повернення Оксани Маркарової

Найбільш інтригуючою фігурою в переліку потенційних дипломатів кореспондентка назвала експані посла Оксану Маркарову, чиє ім'я нещодавно знову почало обговорюватися.

Тобто ми раніше не говорили про те, що Маркарова може повернутися на посаду посла. Ми знаємо, що вона зараз живе між Україною та Сполученими Штатами. Вона продовжує працювати в наглядовій раді Українського дому, розвивати цю організацію у Вашингтоні. Оксана Маркарова має дійсно чудові контакти з конгресменами і сенаторами– зазначила Ульяновська.

Водночас журналістка застерегла про політичну небезпеку такого кроку. За її словами, кар'єра Маркарової раніше ускладнилася через візит президента Володимира Зеленського на артилерійський завод у Пенсильванії в оточенні демократів, що викликало хвилю звинувачень з боку республіканців у політичній агітації.

Ульяновська додала, що повернення Маркарової може бути знову розтрактовано як симпатія виключно до Демократичної партії, що несе значний ризик зробити Україну заручницею міжпартійного протистояння у США.

Ульяновська про потенційних кандидатів: дивіться відео