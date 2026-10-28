Було кілька кандидатів: Зеленський сказав, кого розглядали на посаду посла в США

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами. Президент також назвав кандидатів, яких розглядали на дипломатичну посаду.

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Кого Зеленський розглядав на посаду посла у США?

За словами президента, серед кандидатів були Юлія Свириденко, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Зеленський вважає, що Паліса міг би стати хорошим послом у Вашингтоні. Він пояснив це тим, що посадовець має американську освіту, знає англійську мову та знайомий із президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, за словами Зеленського, на цій посаді потрібно багато працювати саме над військовими питаннями.

Втім, Паліса категорично відмовився від пропозиції та заявив, що хоче повернутися на фронт.

У нього є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань, і його знає Трамп. Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: "На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду"– розповів Зеленський.

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Що відомо про призначення нового посла?

Президент зазначив, що продовжуватиме консультації щодо призначення нового посла України у США.

Нагадаємо, на початку серпня 2026 року Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у Вашингтоні. Станом на 28 жовтня нового очільника дипломатичної місії не призначили.