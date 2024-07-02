Такое мнение 24 Канала высказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что "миротворцем" может быть Папа Римский, хотя есть нюансы. Между тем потенциальных Турцию и Китай не поддержал бы Запад.

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Кто может стать посредником

Фейгин рассказал, что в роли "миротворца" между Украиной и Россией может быть Папский престол в Ватикане.

Папа Римский то на стороне Москвы, то Украины. Такая неуверенность из-за того, что он может сказать, что не является политиком,

– прокомментировал российский правозащитник.

Однако, если бы на такую роль претендовал Папа Римский во времена Советского Союза, то возможно из этого что-то и получилось. Сейчас же роль католической церкви изменилась, она перестала быть авторитетом.

Это печально, в мире она воспринимается, как банковская транснациональная корпорация,

– добавил Фейгин.

Почему Китай и Турция не смогли бы быть "миротворцами"

По словам Фейгина, возможным кандидатом может быть Китай, практически каждая страна пытается стать с Пекином союзником, даже Украина. Это такой посредник, который должен "играть в одни ворота". Однако Китай ведет собственную международную политику, ему все равно на Москву и даже на Киев.

Китай хочет быть не только "миротворцем", а страной, которая за свое посредничество в вопросе мира получит какой-то приз, а это Тайвань. Получить его хочет без всякой войны,

– отметил российский правозащитник.

Кроме этого, Запад не хочет Пекина в роли посредника, чтобы тот имел определенные полномочия. Ведь тогда Запад признает, что Китай является сверхдержавой.

Фейгин объяснил, что подобных посредников есть много, но они уже "отыграли" свою роль, например, Турция. Эта страна довольно долго была активной на роль посредника в 2022 году, однако потом президент начал решать собственные проблемы.

Киеву сложно вернуться к формату Турции, ведь произошло много всего и Западным союзникам бы не понравилось посредничество этой страны,

– отметил российский правозащитник.