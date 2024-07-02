Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що "миротворцем" може бути Папа Римський, хоча є нюанс. Тимчасом Китай хоче бути не лише посередником, а Туреччина має інші проблеми.

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Хто може стати посередником

Фейгін розповів, що в ролі "миротворця" між Україною та Росією може бути Папський престол у Ватикані.

Папа Римський то на стороні Москви, то України. Така непевність через те, що він може сказати, що не є політиком,

– прокоментував російський правозахисник.

Однак, якби на таку роль претендував Папа Римський за часів Радянського Союзу, то можливо з того щось і вийшло. Зараз же роль католицької церкви змінилась, вона перестала бути авторитетом.

Це сумно, в світі вона сприймається, як банківська транснаціональна корпорація,

– додав Фейгін.

Китай та Туреччина

За словами Фейгіна, можливим кандидатом може бути Китай, практично кожна країна намагається стати з Пекіном союзником, навіть Україна. Це такий посередник, який має "грати в одні ворота". Однак Китай веде власну міжнародну політику, йому все одно на Москву і навіть на Київ.

Китай хоче бути не лише "миротворцем", а країною, яка за своє посередництво у питанні миру отримає якийсь приз, а це Тайвань. Отримати його хоче без всякої війни,

– зазначив російський правозахисник.

Крім цього, Захід не хоче Пекіна в ролі посередника, щоб той мав певні повноваження. Адже тоді Захід визнає, що Китай є наддержавою.

Фейгін пояснив, що подібних посередників є багато, але вони вже "відіграли" свою роль, наприклад, Туреччина. Ця країна досить довго була активною на роль посередника в 2022 році, однак потім президент почав розв'язувати власні проблеми.

Києву складно повернутися до формату Туреччини, адже відбулось багато всього й Західним союзникам би не сподобалось посередництво цієї країни,

– зауважив російський правозахисник.