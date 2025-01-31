Это может быть руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, однако здесь у нашего государства могут возникнуть проблемы. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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Это может стать проблемой

Игорь Рейтерович отметил, что Украина будет иметь несколько каналов коммуникации с командой Трампа. В частности, с Китом Келлогом. Однако новая администрация президента США только заработала, поэтому нашему государству нужно наладить каналы связи. Важно, кто будет представлять Украину на таких переговорах.

Эти функции при предыдущей администрации выполнял глава Офиса Президента Андрей Ермак. С одной стороны, это может стать преимуществом. Человек в теме, знает суть вопроса, знает, как общаться с американскими чиновниками. С другой стороны, это может стать для нас проблемой. Потому что вы знаете, как новая администрация относится к своим предшественникам,

– подчеркнул он.

По словам политолога, администрация Трампа может негативно относиться к тем, кто работал с экс-лидером США Джо Байденом. Поэтому Украине на всякий случай стоит готовиться и думать, кто еще может представлять наше государство.

Напомним, спикер МИД Георгий Тихий заявил, что министерство ждет контактов и визита Кита Келлога в Украину. Эта поездка остается на повестке дня, подготовка к этому визиту продолжается, как и другие контакты с администрацией Дональда Трампа. В то же время журналисты Bloomberg пишут, что в ближайшие недели спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Киев.