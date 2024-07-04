Уполномоченные вручать повестки разделены на условные категории: Что именно изменилось с 18 мая рассказала адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись.

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Кто может вручать повестки в общественных местах

Итак, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия, повестки вручают:

представители ТЦК и СП – пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующего ТЦК и СП при наличии удостоверения;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов.

Зато по месту жительства в многоквартирных домах повестки теперь может вручать руководитель учреждения/организации или физическое лицо – предприниматель, которое предоставляет услуги по управлению многоквартирными домами. Или председатель правления ОСМД и группы оповещения.

А вот по месту работы или учебы повестки могут раздавать представители предприятий, учреждений, организаций, учебного заведения. Также на территории предприятий, учреждений или организаций и в местах выполнения работниками работ/обязанностей повестки имеет право выдавать директор или работник отдела кадров в случае приказа директора.

Также по всей территории Украины повестки раздают представители подразделений разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ. Однако только резервистам и военнообязанным, которые находятся в указанных органах на воинском учете.

К слову, работник Укрпочты может вручить конверт, в котором может содержаться повестка. Хотя формально почтальон повестку не вручает.