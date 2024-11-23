В Центре противодействия дезинформации говорят, что на нанесение удара новым типом вооружения диктатора подтолкнули первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и бывший глава совбеза Николай Патрушев. Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов сказал 24 Каналу, в чем была их заинтересованность и, действительно ли эти два человека еще имеют влияние на главу Кремля.

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Кто имеет существенное влияние на диктатора

Аббас Галлямов убежден, что Кириенко не может влиять на решения российского диктатора, в отличие от Патрушева даже несмотря на то, что его должность стала ниже. Поговаривают, что Путин пока приглашает его на свои внутренние совещания.

"Фактически Патрушев – это один из лидеров группы российских "ястребов", которые хотят воевать до "победного" конца", – отметил российский оппозиционный политтехнолог.

"Ястребами" называют сторонников жесткой линии руководства страной, сторонников силовых методов, активизации войны, отказа от переговоров.

"Технократы" – это представители политического типа, в котором главный акцент делается на навыках, специализации, они пытаются дистанцироваться от определенного политического представительства или идеологии.

По его словам, кроме Патрушева, эскалация – это деятельность главы "Роснефти" Игоря Сечина, первого заместителя главы администрации президента Алексея Громова, который звонил пресс-секретарю российского МИДа Марии Захаровой во время пресс-конференции, генпрокурора Игоря Краснова и многих игроков второго эшелона.

В целом эта группа небольшая, однако агрессивная. Впрочем, подавляющее большинство российской власти – "технократы". Не хочу выступать адвокатом дьявола, ведь Кириенко достоин того, чтобы сидеть в тюрьме, но он не "ястреб",

– сказал Галлямов.

Кириенко иногда маскируется под "ястреба", однако в целом он "технократ". Он правая рука ближайшего соратника диктатора Юрия Ковальчука, который, видимо, второй человек в России. Они оба в лагере "технократов", которые против бездумной эскалации.

"Технократы" уже не рассчитывают на победу. Они бы с радостью захватили всю Украину, но из-за того, что это не получается, то думают как съехать с этой темы. В то же время "ястребы" знают, что "технократы" сейчас будут их останавливать, поэтому беснуются и угрожают ядерным ударом", – добавил Галлямов.