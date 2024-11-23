У Центрі протидії дезінформації кажуть, що на завдання удару новим типом озброєння диктатора підштовхнули перший заступник голови адміністрації президента Сєргєй Кірієнко та колишній голова радбезу Ніколай Патрушев. Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов сказав 24 Каналу, у чому була їх зацікавленість й, чи дійсно ці дві людини ще мають вплив на главу Кремля.

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Хто має суттєвий вплив на диктатора

Аббас Галлямов переконаний, що Кірієнко не може впливати на рішення російського диктатора, на відмінну від Патрушева навіть попри те, що його посада стала нижчою. Подейкують, що Путін поки що запрошує його на свої внутрішні наради.

"Фактично Патрушев – це один з лідерів групи російських "яструбів", які хочуть воювати до "переможного" кінця", – зазначив російський опозиційний політтехнолог.

"Яструбами" називають прихильників жорсткої лінії керівництва країною, прихильників силових методів, активізації війни, відмови від переговорів.

"Технократи" – це представники політичного типу, в якому головний акцент робиться на навичках, спеціалізації, вони намагаються дистанціюватися від певного політичного представництва чи ідеології.

За його слова, окрім Патрушева, ескалація – це діяльність очільника "Роснафти" Ігоря Сєчина, першого заступника голови адміністрації президента Алєксєя Громова, який телефонував речниці російського МЗС Марії Захаровій під час пресконференції, генпрокурора Ігоря Краснова та багатьох гравців другого ешелону.

Загалом ця група невелика, проте агресивна. Втім, переважна більшість російської влади – "технократи". Не хочу виступати адвокатом диявола, адже Кірієнко гідний того, щоб сидіти у в'язниці, але він не "яструб",

– мовив Галлямов.

Кірієнко іноді маскується під "яструба", проте загалом він "технократ". Він права рука найближчого соратника диктатора Юрія Ковальчука, який, мабуть, друга людина в Росії. Вони обоє в таборі "технократів", які проти бездумної ескалації.

"Технократи" вже не розраховують на перемогу. Вони б з радістю захопили всю Україну, але через те, що це не виходить, то думають як зʼїхати з цієї теми. Водночас "яструби" знають, що "технократи" зараз будуть їх зупиняти, тому шаленіють і погрожують ядерним ударом", – додав Галлямов.