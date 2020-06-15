Печальной новостью выходных стала информация о вандализме в важном месте для украинских венгров – около Стены плача в Свалявськом мемораильном парке.

Знову нагнітають ситуацію

Цей акт вандалізму є провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації на Закарпатті, хтось хоче завадити нам у подоланні суперечок з Угорщиною.

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Безумовно, розслідуванням цього ганебного акту вже займаються правоохоронці. Переконаний, винних обов'язково знайдуть і покарають, як це було з підпалювачами Угорського дому в Ужгороді.