Хтось дуже хоче посварити Україну з Угорщиною
Сумною новиною вихідних стала інформація про вандалізм у важливому місці для українських угорців – біля Стіни плачу в Свалявському мемораільному парку.
Знову нагнітають ситуацію
Цей акт вандалізму є провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації на Закарпатті, хтось хоче завадити нам у подоланні суперечок з Угорщиною.
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Безумовно, розслідуванням цього ганебного акту вже займаються правоохоронці. Переконаний, винних обов'язково знайдуть і покарають, як це було з підпалювачами Угорського дому в Ужгороді.
Попри усі словесні та фізичні провокації вірю, що Україна та Угорщина здатні знайти взаємоприйнятні рішення, щоб врегулювати спірні питання, не перетинаючи червоних ліній жодної зі сторін. Буду працювати над цим з Петер Сіярто.
Українські угорці, як і представники інших національних меншин, є важливою і невід'ємною частиною українського суспільства. І я розумію, що вони не менш важливі для Угорщини.
Не можна дозволяти використовувати провокації для чергового розкручування теми антиугорських настроїв в Україні і антиукраїнських настроїв в Угорщині та нагнітання напруги в українсько-угорських відносинах.