Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконує, що повідомлення лише на дві теми викликають схвальний відгук з боку президента Зеленського.

За що Зеленський хвалить Кулебу

Як розповів Кулеба, упродовж останнього часу президент його хвалив за гуманітарну допомогу з низки країн, за звільнення громадян, яких Україна повернула з Нігерії, Малайзії, за інвестиційні проєкти. Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

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Найкращі новини для нього – це коли ми витягаємо наших співвітчизників з якоїсь скрутної ситуації за кордоном і коли залучаємо в Україну інвестиції або допомагаємо українському бізнесу на зовнішніх ринках. Будь-які повідомлення на ці дві теми завжди викликають схвальний відгук президента,

– зауважив очільник МЗС.

Він додає, що такі відгуки лунають у найрізноманітніших форматах. Однак, у яких саме, не уточнив.

З ким радиться Кулеба

Також він розповів, до кого звертається, коли виникають складні ситуації.

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"Коли стаєш міністром, то коло тих, з ким ти можеш порадитися, максимально звужується, тому що всі очікують на рішення від тебе. Але декілька разів у чутливих питаннях я шукав поради президента і кілька разів спілкувався з ветеранами української дипломатії. З попередників я розмовляв з одного питання з Павлом Клімкіним", – підсумував Кулеба.