Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убеждает, что сообщения только на две темы вызывают одобрительный отзыв со стороны президента Зеленского.

За что Зеленский хвалит Кулебу

Как рассказал Кулеба, в течение последнего времени президент его хвалил за гуманитарную помощь из ряда стран, за освобождение граждан, которых Украина вернула из Нигерии, Малайзии, за инвестиционные проекты. Об этом он сказал в комментарии Укринформу.

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Лучшие новости для него – это когда мы вітягиваем наших соотечественников из какой-то затруднительной ситуации за рубежом и когда привлекаем в Украину инвестиции или помогаем украинскому бизнесу на внешних рынках. Любые сообщения на эти две темы всегда вызывают одобрительный отзыв президента,

– отметил глава МИД.

Он добавляет, что такие отзывы звучат в самых разнообразных форматах. Однако, в каких именно, не уточнил.

С кем советуется Кулеба

Также он рассказал, к кому обращается, когда возникают сложные ситуации.

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"Когда становишься министром, то круг тех, с кем ты можешь посоветоваться, максимально сужается, потому что все ждут решения от тебя. Но несколько раз в чувствительных вопросах я искал советы президента и несколько раз общался с ветеранами украинской дипломатии. Из предшественников я разговаривал по одному вопросу с Павлом Климкиным", – подытожил Кулеба.