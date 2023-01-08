С начала октября Россия выпустила по объектам критической инфраструктуры Украины более 1000 ракет и дронов. Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

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Российские энергетики вовлечены в преступления своей страны.

Кудрицкий рассказал, что российские инженеры и энергетики знали энергосеть Украины "как свою ладонь", поскольку до начала полномасштабного вторжения она была объединена с энергосистемами России и Беларуси.

Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками,

– подчеркнул Кудрицкий.

Он отметил, что сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак.

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Россия чаще всего бьет именно по трансформаторам

Чаще Россия атакует именно трансформаторы, которые находятся в ключевых узлах системы распределения электроэнергии, а не сами электростанции.

Цель – разбить украинскую энергосистему на изолированные острова и предотвратить передачу электроэнергии между регионами. Большинство генерирующих мощностей страны расположены на Западе и поставляют электроэнергию в Центр и Восток через высоковольтные линии.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что все оборудование расположено под открытым небом, поэтому его достаточно легко поразить. В случае прямого попадания шансов на ремонт техники нет.