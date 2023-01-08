З початку жовтня Росія випустила по об'єктах критичної інфраструктури України більш ніж 1000 ракет та дронів. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький

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Російські енергетики залучені до злочинів своєї країни

Кудрицький розповів, російські інженери та енергетики знали енергомережу України "як свою долоню", оскільки до початку повномасштабного вторгнення вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі.

Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками,

– наголосив Кудрицький.

Він зауважив, що зараз українські енергетики краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак.

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Росія найчастіше б'є саме по трансформаторах

Найчастіше Росія атакує саме трансформатори, які перебувають у ключових вузлах системи розподілу електроенергії, а не самі електростанції.

Мета – розбити українську енергосистему на ізольовані острови та запобігти передачі електроенергії між регіонами. Більшість генеруючих потужностей країни розміщені на Заході країни й постачають електроенергію до Центру та Сходу через високовольтні лінії.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко зауважив, що все обладнання розташоване просто неба, тому його досить легко уразити. У випадку прямого влучення шансів на ремонт техніки немає.