З початку жовтня Росія випустила по об'єктах критичної інфраструктури України більш ніж 1000 ракет та дронів. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
До теми Вже 25-та атака: на Різдво Росія повторно обстріляла одну з ТЕС
Російські енергетики залучені до злочинів своєї країни
Кудрицький розповів, російські інженери та енергетики знали енергомережу України "як свою долоню", оскільки до початку повномасштабного вторгнення вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі.
Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками,
– наголосив Кудрицький.
Він зауважив, що зараз українські енергетики краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак.
Актуально Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Росія найчастіше б'є саме по трансформаторах
Найчастіше Росія атакує саме трансформатори, які перебувають у ключових вузлах системи розподілу електроенергії, а не самі електростанції.
Мета – розбити українську енергосистему на ізольовані острови та запобігти передачі електроенергії між регіонами. Більшість генеруючих потужностей країни розміщені на Заході країни й постачають електроенергію до Центру та Сходу через високовольтні лінії.
Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко зауважив, що все обладнання розташоване просто неба, тому його досить легко уразити. У випадку прямого влучення шансів на ремонт техніки немає.