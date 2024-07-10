Как агентство Molfar нашло военных, которые причастны к обстрелу "Охматдета"

Российские военные совершили очередное военное преступление, обстреляв крупнейшую детскую больницу в Украине "Охматдет". Благодаря работе OSINT-журналистов удалось выяснить, кто именно стоит за циничными ударами.

В частности, идентифицировали военных, которые уже неоднократно обстреливали гражданскую инфраструктуру в Украине. Руководитель PR OSINT-агентства Molfar Дарья Вербицкая в разговоре с 24 Каналом рассказала детали поиска россиян.

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Как удалось разыскать российских военных

Аналитики OSITN-агентства Molfar установили имена российских военных, которые выполняли преступный приказ руководства – прицельный удар по больнице "Охматдет" в Киеве.

Мы проанализировали 95 человек, что так или иначе были причастны ко всем обстрелам в тот день (8 июля – 24 Канал). Информацию о названиях аэродромов и именах лиц, которых нужно было проанализировать, мы получили от соответствующих госструктур,

– рассказала Дарья Вербицкая.

В здание "Охматдета" было несколько попаданий ракетами. Новый корпус онкологического отделения был поврежден ракетой Х-101, которая перед ударом имела типичную нисходящую траекторию. Ракета не имела видимых повреждений, что нивелирует тезис российской пропаганды о ее предварительном поражении средствами украинской ПВО.

"Носителями таких ракет являются бомбардировщики Ту-22, Ту-150, Ту-95. Эти "тушки" базируются на территории российской авиабазы "Энгельс". Пилотов "Энгельса" мы анализировали еще раньше, они неоднократно совершали налеты на гражданскую инфраструктуру. Мы установили 95 имен, просмотрели их семьи, прописки, номера телефонов, документы", – отметила Вербицкая.

Есть надежда, что найденные данные об исполнителях циничных ударов по Украине помогут привлечь преступников к ответственности.