Кто сбежал, тот предатель, – Стефанчук запретил депутатам выезжать из Киева

Руслан Стефанчук запретил народным депутатам уезжать из Киева. Он подчеркнул, "кто бежал, тот предатель".

Об этом спикер сообщил во время экстренного заседания Верховной Рады 24 февраля, сообщает 24 канал.

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Все народные депутаты остаются в Киеве. Я вас прошу – мы должны быть готовы немедленно собраться в определенное время в определенном месте и работать ради украинского государства. Кто уехал, тот предатель,

– сказал Руслан Стефанчук.

! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.