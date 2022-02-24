Кто сбежал, тот предатель, – Стефанчук запретил депутатам выезжать из Киева
24 февраля 2022 , 08:17Читати новину українською
Руслан Стефанчук запретил народным депутатам уезжать из Киева. Он подчеркнул, "кто бежал, тот предатель".
Об этом спикер сообщил во время экстренного заседания Верховной Рады 24 февраля, сообщает 24 канал.
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Все народные депутаты остаются в Киеве. Я вас прошу – мы должны быть готовы немедленно собраться в определенное время в определенном месте и работать ради украинского государства. Кто уехал, тот предатель,
– сказал Руслан Стефанчук.
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