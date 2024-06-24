Так, по данным российских телеграмм-каналов, новым главой пятой службы ФСБ стал Алексей Комков. Напомним, что именно эта служба отвечает за сбор информации о нашем государстве.

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Что будет делать новый начальник пятой службы ФСБ

Как сообщает один из российских проектов, одной из главных задач новоизбранного вражеского чиновника будет реализация различных схем обменных фондов с иностранными спецслужбами, с целью "выковыривания" ряда лиц, находящихся в международном розыске по запросу России или отбывающих наказание в иностранных юрисдикциях.

Ну и конечно, что среди поручений, которые упадут на плечи Комкова, будет политический функционал выстраивания необходимых режима отношений с другими государствами на внешнем треке. Сообщается, что это задача – не из простых, если учитывать современные реалии.

Вот бывший начальник пятой службы Сергей Беседа создал обменный "актив" в виде Пола Уилана, Эвана Гершковича и других граждан различных иностранных государств.

Что известно о Комкове

Согласно обнародованной информации, Алексей Комков человек достаточно закрытый. Хорошо играет в хоккей и находится в серьезной оппозиции к влиятельным кланам. Из его близких людей можно выделить бывшего бизнесмена Эдуарда Левченко.

Левченко сейчас живет в Черногории. Ранее он был задержан и отбывал наказание в России по уголовному делу в рамках клановых войн в ФСБ.

Также в его окружении есть заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Александр Дудоров. Он является выпускником Голицынского пограничного института ФСБ и экс-главой городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области.

Важно. Российский диктатор Владимир Путин при принятии решения о полномасштабном вторжении на территорию нашего государства полагался на сведения, предоставленные пятой службой ФСБ.