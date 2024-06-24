Так, за даними російських телеграм-каналів, новим очільником п'ятої служби ФСБ став Алєксєй Комков. Нагадаємо, що саме ця служба відповідає за збір інформації про нашу державу.

Дивіться також "Підбив" Путіна на вторгнення: генерала ФСБ Сєргєя Бєсєду звільнили з його посади, – ЗМІ

Що робитиме новий начальник п'ятої служби ФСБ

Як повідомляє один із російських проєктів, одним з головних завдань новобраного ворожого посадовця буде реалізація різних схем обмінних фондів з іноземними спецслужбами, з метою "виколупування" ряду осіб, які перебувають у міжнародному розшуку на запит Росії або які відбувають покарання в іноземних юрисдикціях.

Ну і звісно, що серед доручень, які упадуть на плечі Комкова, буде політичний функціонал вибудовування необхідних режиму відносин з іншими державами на зовнішньому треку. Повідомляється, що це завдання – не з простих, якщо зважати на сучасні реалії.

От колишній начальник п'ятої служби Сєргєй Бєсєда створив обмінний "актив" у вигляді Пола Уілана, Евана Гершковича та інших громадян різних іноземних держав.

Що відомо про Комкова

Згідно з оприлюдненою інформацією, Олексій Комков людина досить закрита. Добре грає у хокей та знаходиться у серйозній опозиції до впливових кланів. З його близьких людей можна виділити колишнього бізнесмена Едуарда Левченка.

Левченко наразі живе в Чорногорії. Раніше він був затриманий і відбував покарання в Росії у кримінальній справі в рамках кланових воєн у ФСБ.

Також у його оточенні є заступник губернатора Ненецького автономного округу Олександр Дудоров. Він є випускником Голіцинського прикордонного інституту ФСБ та ексглавою міського поселення Голіцино Одинцовського муніципального району Московської області.

Важливо. Російський диктатор Владімір Путін при ухваленні рішення про повномасштабне вторгнення на територію нашої держави покладався на відомості, надані п'ятою службою ФСБ.