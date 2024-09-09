Александр Усик возглавил рейтинг высокооплачиваемых спортсменов: кто еще вошел в топ
Источник:Forbes
Издание Forbes составило список самых высокооплачиваемых спортсменов Украины. В него вошло 15 представителей разных видов спорта.
Издание Forbes определило 15 самых высокооплачиваемых спортсменов Украины. Одним из них стал Александр Усик, который в мае 2024 года победил Тайсона Фьюри в бою за абсолют.
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Самые высокооплачиваемые спортсмены Украины
Для расчета Forbes использовал информацию о доходах спортсменов по спортивным контрактам или призовыми с соревнований, от сотрудничества с рекламодателями из открытых источников, а также данные собственных собеседников среди инсайдеров с рынка спортивного маркетинга, агентов, менеджеров, рекламодателей и самих спортсменов.
Александр Усик возглавил рейтинг. Его доход оценили в 54 миллионов долларов.
В топ-3 также вошли защитник Арсенала Александр Зинченко (10 млн долларов) и полузащитник Челси Михаил Мудрик (6,6 млн долларов).
15 самых высокооплачиваемых спортсменов Украины:
- Александр Усик (бокс) – 54 млн долларов
- Александр Зинченко (футбол) – 10 млн долларов
- Михаил Мудрик (футбол) – 6,6 млн долларов
- Анатолий Трубин (футбол) – 4,2 млн долларов
- Артем Довбик (футбол) – 3,9 млн долларов
- Василий Ломаченко (бокс) – 3,7 млн долларов
- Святослав Михайлюк (баскетбол) – 3,5 млн долларов
- Илья Забарный (футбол) – 3,4 млн долларов
- Алексей Лень (баскетбол) – 3,3 млн долларов
- Виталий Миколенко (футбол) – 3 млн долларов 3 млн долларов
- Андрей Лунин (футбол) - 2,8 млн долларов
- Георгий Судаков (футбол) – 1,9 млн долларов
- Элина Свитолина (теннис) – 1,9 млн долларов
- Виктор Цыганков (футбол) - 1,8 млн долларов
- Марта Костюк (теннис) - 1,5 млн долларов
Рейтинг Forbes / Фото с официального сайта издания
Отметим, что у украинского боксера еще запланирован реванш с Тайсоном Фьюри. Бой состоится 21 декабря 2024 года.