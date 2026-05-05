Тигипко стал внештатным советником главы ОП Буданова
- Сергей Тигипко стал внештатным советником Кирилла Буданова в Офисе президента, ранее он был вице-премьер-министром времен Януковича.
- Другие советники Буданова включают Андрея Юсова из ГУР и общественного деятеля Романа Девятова.
Движение "Честно" обнародовало информацию о составе внештатных советников в Офисе президента и в команде его нового руководителя Кирилла Буданова. Среди них вице-премьер-министр времен Януковича Сергей Тигипко.
Что Тигипко делает в окружении Буданова?
Согласно ответу ОП на запрос организации, в число внештатных советников Буданова вошли три человека. Среди них – бизнесмен Сергей Тигипко, основатель группы "ТАС", который ранее возглавлял партию "Сильная Украина" и занимал должность вице-премьера во времена Виктора Януковича. Также советником стал представитель ГУР Андрей Юсов. Третьим в списке является общественный деятель Роман Девятов, связан с одесской ячейкой движения "Пора".
В материале отмечается, что после смены руководства Офиса президента в 2025 году часть советников формально потеряла свои должности, однако впоследствии вернулась уже в другом статусе. В частности, Михаил Подоляк и Сергей Лещенко, которые ранее были внештатными советниками главы ОП, после кадровых изменений были переназначены как советники всего Офиса.
В то же время свои позиции сохранили Виктория Страхова и Игорь Веремий. Последний имеет опыт работы в государственном секторе как экономист, а Страхова специализируется на финансовых и юридических вопросах.
Советники в Офисе Президента / Фото движения "Честно"
Как Буданов стал главным кандидатом на пост главы ГУР
Кирилл Буданов стал главным кандидатом на пост главы ГУР после того, как поразил президента Зеленского на профильном совещании.
Журналисты напомнили, что до Кирилла Буданова должность главы ГУР МО почти год занимал Василий Бурба – до августа 2020 года. Генерал-полковника уволили через неделю после того, как в Беларуси задержали группу вагнеровцев.