Об этом сообщает движение "Честно".

Что Тигипко делает в окружении Буданова?

Согласно ответу ОП на запрос организации, в число внештатных советников Буданова вошли три человека. Среди них – бизнесмен Сергей Тигипко, основатель группы "ТАС", который ранее возглавлял партию "Сильная Украина" и занимал должность вице-премьера во времена Виктора Януковича. Также советником стал представитель ГУР Андрей Юсов. Третьим в списке является общественный деятель Роман Девятов, связан с одесской ячейкой движения "Пора".

В материале отмечается, что после смены руководства Офиса президента в 2025 году часть советников формально потеряла свои должности, однако впоследствии вернулась уже в другом статусе. В частности, Михаил Подоляк и Сергей Лещенко, которые ранее были внештатными советниками главы ОП, после кадровых изменений были переназначены как советники всего Офиса.

В то же время свои позиции сохранили Виктория Страхова и Игорь Веремий. Последний имеет опыт работы в государственном секторе как экономист, а Страхова специализируется на финансовых и юридических вопросах.



Советники в Офисе Президента / Фото движения "Честно"

