Про це повідомляє рух "Чесно".

Що Тігіпко робить у оточенні Буданова?

Згідно з відповіддю ОП на запит організації, до числа позаштатних радників Буданова увійшли троє осіб. Серед них – бізнесмен Сергій Тігіпко, засновник групи "ТАС", який раніше очолював партію "Сильна Україна" та обіймав посаду віцепрем’єра за часів Віктора Януковича. Також радником став представник ГУР Андрій Юсов. Третім у списку є громадський діяч Роман Дев’ятов, пов’язаний з одеським осередком руху "Пора".

У матеріалі зазначається, що після зміни керівництва Офісу президента у 2025 році частина радників формально втратила свої посади, однак згодом повернулася вже в іншому статусі. Зокрема, Михайло Подоляк і Сергій Лещенко, які раніше були позаштатними радниками голови ОП, після кадрових змін були перепризначені як радники всього Офісу.

Водночас свої позиції зберегли Вікторія Страхова та Ігор Веремій. Останній має досвід роботи в державному секторі як економіст, а Страхова спеціалізується на фінансових і юридичних питаннях.



Радники в Офісі Президента / Фото руху "Чесно"

