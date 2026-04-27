Про це йдеться у матеріалі "Бабеля".

Як Буданов вразив Зеленського і став кандидатом на посаду начальника ГУР?

Журналісти нагадали, що до Кирила Буданова посаду глави ГУР МО майже рік обіймав Василь Бурба – до серпня 2020 року. Генерала-полковника звільнили через тиждень після того, як у Білорусі затримали групу "вагнерівців".

Довідково! Йдеться про зірвану операцію "Авеню", також відому як "Вагнергейт". Її метою було затримання 33 російських найманців ПВК "Вагнера", причетних до воєнних злочинів на Донбасі. План полягав у тому, щоб виманити бойовиків до Мінська, а потім примусово посадити їхній літак в Україні.



Проте через перенесення фінального етапу операції найманців затримало КДБ Білорусі та згодом передало Росії. Василь Бурба стверджував, що операція була ретельно підготовлена, але зазнала краху або через наказ про перенесення, або ж через "крота", який працював на Росію.

Після звільнення Бурби Володимир Зеленський шукав нового головного розвідника. Приблизно в цей час, як розповіло джерело "Бабеля" в розвідколах, Кирила Буданова як експерта запросили на одну з профільних нарад з президентом.

За словами співрозмовників журналістів, саме тоді Буданов вразив президента, а його прізвище потрапило в список кандидатів на посаду нового керівника ГУР.

Остаточне рішення стосовно нового начальника Головного управління розвідки в ОП ухвалювали колегіально. На останню нараду стосовно цього питання наприкінці серпня 2020 року зібралися Володимир Зеленський, тодішній голова Офісу Президента Андрій Єрмак, тодішній голова СБУ Іван Баканов, тодішній заступник Єрмака Роман Машовець та інші.

На нараді обговорювали кілька кандидатур по черзі. Ім'я Буданова озвучив Єрмак, далі зачитали одну з характеристик: спроможний, не помічений у деструктивних діях проти влади, бере участь у найнебезпечніших операціях, але поки не має стратегічного бачення,

– розповів один з учасників наради.

Головним питанням було, чи критичний брак такого бачення для очільника ГУР. Сам Буданов у розмовах з колегами говорив, що точно впорається.

Зрештою його кандидатуру погодили. Кирило Буданов очолив ГУР МО 5 серпня 2020 року.

Що відомо про роботу Кирила Буданова в ОП?

Кирило Буданов працював начальником Головного управління розвідки Міноборони України до січня 2026 року. За майже 6 років на посаді генерал спланував низку успішних операцій проти ворога, а також неодноразово особисто брав участь у надскладних операціях із розвідниками на фронті.

2 січня 2026 року Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова на посаду очільника Офісу Президента. Український лідер пояснив свій вибір тим, що зараз ОП має зосередитися на питаннях безпеки, розвитку війська та дипломатичному треку в переговорах, а Буданов має досвід у цих питаннях.

На новій посаді Буданов активно комунікує з українськими партнерами, бере участь у мирних перемовинах, зосередив більшу увагу на питаннях обмінів, а також переформатував сам Офіс Президента.