Про це написав військовослужбовець ЗСУ, політолог і блогер Кирило Сазонов. Окремо він зупинився на важливих нюансах цього процесу в українському контексті.

Що стоїть за експортом зброї?

За словами експерта, питання експорту зброї, схоже, зрушило з мертвої точки. Минулого тижня Кирило Буданов на Defence Tech Export Forum говорив про унікальне вікно можливостей, яким необхідно скористатися. І вже за кілька днів Володимир Зеленський у вечірньому зверненні оголосив про принципове рішення – Україна запускає експорт озброєнь.

Водночас Сазонов підкреслив: жодного "вільного ринку" – лише надлишки, і то в чітко визначених умовах та з жорсткими правилами.

Але крига скресла – і це чудове рішення насправді. Хочу нагадати, що Буданов на тому ж форумі з виробниками зброї прямо казав – питання не в грошах. Це наші можливості, якими необхідно користатися. Бо це, зрештою, наша безпека. А зараз трохи деталей, які вчора озвучив президент. Базовий принцип залишається незмінним: українські військові мають пріоритет. Спочатку закриваються потреби фронту, і лише після цього продукція може йти на зовнішні ринки,

– вказав він.

За словами Сазонова, для виробників відкривається принципово новий етап: вихід на ринки партнерів дасть ресурси для масштабування і нових розробок. По суті, замикається повний цикл – від створення продукту й бойового досвіду до експорту, залучення інвестицій і подальшого технологічного зростання.

Військовослужбовець підкреслив, що ключове тут – відсутність "вільного ринку". Жодного хаотичного продажу не буде. Експорт обмежуватиметься визначеними категоріями озброєнь, окремі країни через зв'язки з Росією потраплять під обмеження, а спеціальні запобіжники унеможливлять витік технологій. На цьому, за його словами, окремо наголошував Буданов на Defence Tech Export Forum – він прямо вказував, що ризик потрапляння високотехнологічних зразків до противника є цілком реальним, а не теоретичним. Власне тому продавати технології неможливо ні за яких умов. Готова продукція – інша справа.

Як вказав Сазонов, такий підхід дозволяє прорахувати ризики наперед – щоб жодна українська розробка не потрапила до рук агресора чи його союзників. Контроль у цьому питанні, на його думку, має бути безкомпромісним – і він покладений на РНБО та Міноборони, а отже є з кого питати. Сазонов наголосив: технологічна перевага – єдине, що дає Україні асиметричну відповідь у цій війні.

"По суті, маємо прагматичне рішення: не продавати тільки заради економічного чинника, а використовувати експорт як інструмент посилення власної оборонної спроможності без втрати контролю", – констатував есперт.