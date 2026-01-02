СМИ узнали, кто может возглавить ГУР вместо Буданова

2 января стало известно, что руководителем Офиса президента назначат Кирилла Буданова. Президент предложил генералу новую должность, а тот согласился. У общества возникает закономерный вопрос, кто же теперь возглавит Главное управление разведки.

Сразу несколько источников в медиа сходятся во мнении, что главой ГУР станет действующий руководитель Службы внешней разведки, передает 24 Канал.

Кто заменит Буданова в ГУР?

Издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседник в команде Владимира Зеленского написало о том, что во главе ГУР станет Олег Иващенко, который сейчас руководит СВР.

Такую же информацию распространили журналистка Юрия Забелина и нардеп Ярослав Железняк.

Железняк отметил также, что раньше было очень много слухов, что Буданову позволят выбрать кого-то из своих заместителей ГУР на эту должность.

Позже Владимир Зеленский подогрел догадки в СМИ. Вечером он сообщил, что провел с Иващенко совещание. В конце своего поста президент добавил, что с сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить Украине на позиции военной разведки Украины.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил 24 Канала, что Зеленский намерен назначить Иващенко руководителем ГУР.

Напомним, что Олег Иващенко – украинский военный и разведчик, имеет звание генерал-лейтенанта. Его назначили председателем Службы внешней разведки Украины в конце марта 2024 года.

Ранее он занимал высокие должности в военной разведке, в частности был первым заместителем начальника ГУР и заместителем начальника разведки Генштаба ВСУ.

Что известно о новом назначении Буданова?