ЗМІ дізналися, хто може очолити ГУР замість Буданова

2 січня стало відомо, що керівником Офісу президента призначать Кирила Буданова. Президент запропонував генералу нову посаду, а той погодився. У суспільства виникає закономірне питання, хто ж тепер очолить Головне управління розвідки.

Одразу кілька джерел у медіа сходяться у думці, що очільником ГУР стане чинний керівник Служби зовнішньої розвідки, передає 24 Канал.

Хто замінить Буданова у ГУР?

Видання "Українська правда" із посиланням на співрозмовник в команді Володимира Зеленського написало про те, що на чолі ГУР стане Олег Іващенко, який нині керує СЗР.

Таку ж інформацію поширили журналістка Юрія Забєліна та нардеп Ярослав Железняк.

Железняк зауважив також, що раніше було дуже багато чуток, що Буданову дозволять обрати когось з своїх заступників ГУР на цю посаду.

Пізніше Володимир Зеленський підігрів здогадки у ЗМІ. Увечері він повідомив, що провів з Іващенком нараду. Наприкінці свого посту президент додав, що відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити Україні на позиції воєнної розвідки України.

Нагадаємо, що Олег Іващенко – український військовий та розвідник, має звання генерал-лейтенанта. Його призначили головою Служби зовнішньої розвідки України наприкінці березня 2024 року.

Раніше він обіймав високі посади у військовій розвідці, зокрема був першим заступником начальника ГУР і заступником начальника розвідки Генштабу ЗСУ.

Що відомо про нове призначення Буданова?