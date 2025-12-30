"Собственность Ермака": СМИ назвали, кто может возглавить Офис Президента
- Президент Зеленский определился с кандидатурой на пост руководителя Офиса президента.
- СМИ приспускают, что им может стать Владислав Власюк.
30 декабря президент Зеленский заявил, что определился с кандидатурой на пост руководителя Офиса президента. СМИ пишут, что речь может идти об уполномоченном по санкционной политике Владиславе Власюке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ОП издание ZN.UA.
Смотрите также Были изменения, – Подоляк рассказал, чем теперь занимается в Офисе Президента
Что известно о Владиславе Власюке?
Власюк учился вместе с советницей Ермака Дарьей Заривной. Она и привела его в ОП.
Впоследствии Власюк сработался с Ермаком и у них выстроились близкие отношения. Некоторые в Офисе президента называют Власюка "собственностью" Ермака,
– пишет издание.
Там также отметили, что Зеленский похоже планирует назначить на должность главы ОП человека, который "не повлияет ни на политику, ни на моральные, ни на профессиональные критерии Офиса и президента".
Власюк в свое время был помощником адвоката Алексея Бонюка, впоследствии получил адвокатское свидетельство и начал работать по специальности.
Он является соучредителем юридической фирмы "еПраво". Также основал адвокатское объединение Twin Lawyers и ряд общественных организаций: LEAD office, "Офис профессиональной поддержки восстановления", "Юристы за экологию", "Адвокатская инициатива СтопБулинг", Ассоциация развития искусственного интеллекта.
Работал в Минэнерго, Минюсте, Минагро, Нацполиции, помощником нардепа Вадима Сидорчука.
В 2020 году он стал внештатным советником Офиса президента.
С апреля 2022 Власюк является секретарем Международной рабочей группы по санкциям против России.
Через год он вошел в наблюдательный совет "Сенс Банка".
А уже в 2024 году президент Зеленский назначил его уполномоченным по санкционной политике.
Что предшествовало?
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака, подозревая его причастность к "пленкам Миндича".
В этот же день Ермак подал в отставку, а Зеленский объявил о перезагрузке Офиса президента. А уже 5 декабря его вывели из состава СНБО и Ставки Верховного Главнокомандующего.
30 декабря Владимир Зеленский заявил, что определился с новым руководителем Офиса Президента. Информация об этом будет позже.