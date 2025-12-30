"Собственность Ермака": СМИ назвали, кто может возглавить Офис Президента

30 декабря президент Зеленский заявил, что определился с кандидатурой на пост руководителя Офиса президента. СМИ пишут, что речь может идти об уполномоченном по санкционной политике Владиславе Власюке.

Что известно о Владиславе Власюке?

Власюк учился вместе с советницей Ермака Дарьей Заривной. Она и привела его в ОП.

Впоследствии Власюк сработался с Ермаком и у них выстроились близкие отношения. Некоторые в Офисе президента называют Власюка "собственностью" Ермака,

Там также отметили, что Зеленский похоже планирует назначить на должность главы ОП человека, который "не повлияет ни на политику, ни на моральные, ни на профессиональные критерии Офиса и президента".

Власюк в свое время был помощником адвоката Алексея Бонюка, впоследствии получил адвокатское свидетельство и начал работать по специальности.

Он является соучредителем юридической фирмы "еПраво". Также основал адвокатское объединение Twin Lawyers и ряд общественных организаций: LEAD office, "Офис профессиональной поддержки восстановления", "Юристы за экологию", "Адвокатская инициатива СтопБулинг", Ассоциация развития искусственного интеллекта.

Работал в Минэнерго, Минюсте, Минагро, Нацполиции, помощником нардепа Вадима Сидорчука.

В 2020 году он стал внештатным советником Офиса президента.

С апреля 2022 Власюк является секретарем Международной рабочей группы по санкциям против России.

Через год он вошел в наблюдательный совет "Сенс Банка".

А уже в 2024 году президент Зеленский назначил его уполномоченным по санкционной политике.

