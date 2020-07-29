Леонид Кучма решил покинуть Трехстороннюю контактную группу по разрешению конфликта на Донбассе. Президент Украины уже назвал кандидатов, которые могут возглавить украинскую делегацию. В частности, отметил Алексея Резникова и Леонида Кравчука. Политолог Владимир Фесенко считает возможным возвращение Евгения Марчука, который когда-то уже участвовал в переговорном процессе.

По его мнению, кандидатуру Марчука стоит тоже рассматривать. Он уже представлял Украину, был руководителем делегации после Кучмы. Об этом Владимир Фесенко рассказал в эфире 24 канала.

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Он отметил, что у Евгения Марчука большой опыт в вопросах национальной безопасности и в этих переговорах.

Что известно о Евгении Марчуке?

• Евгений Марчук был первым председателем Службы Безопасности Украины в период с 1991 до 1994 года.

• С 1995 до 1996 года политик возглавлял правительство при президентстве Леонида Кучмы. С 2003 до 2004 года находился на должности министра обороны Украины.

• В 2014 году он возглавил Международный секретариат по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО.

• Также он представлял Украину в Минске в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Политолог отметил, кто станет новым руководителем – зависит от того, какой подход будет преобладать.

Прагматичный. Если функционально, с точки зрения реальности, то должен стать Резников руководителем украинской делегации.



Если функционально, с точки зрения реальности, то должен стать Резников руководителем украинской делегации. Статусный. Если будет сохранен символический статусный подход, когда должен быть человек не с официальной должности, но с большим статусом и опытом. Тогда может быть или кто-то из бывших президентов. Сейчас ведутся разговоры о первом главе государства Леониде Кравчуке, но у него еще более почтенный возраст, чем у Леонида Кучмы. Возможен вариант возвращения Кирилла Марчука.

Владимир Фесенко также отметил, что Алексей Резников – вице-премьер, и здесь есть определенные риски. Если официальным руководителем делегации станет человек с должностью, это может составить иллюзию прямых переговоров, к чему толкают россияне.

"Есть даже версии, что России также предлагают осуществить определенные изменения. Чтобы у нас Кучма отошел, а там был не Грызлов, а, например, Казак. И тогда могут вестись прямые переговоры между официальным лицами Украины и России в ТКГ", – добавил он.

Также политолог подчеркнул, что переговорами должен заниматься тот, кто уже ими занимается, кто их проводит. То Есть, Алексей Резников.

На мой взгляд, это наиболее целесообразный сценарий. Не надо играть в статусные игры,

– отметил он.

Что известно о выходе Кучмы из Трехсторонней контактной группы

В Офисе Президента 28 июля объявили, что второй Президент Украины Леонид Кучма выходит из Трехсторонней контактной группы.

Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014 – 2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года вновь возглавил украинскую делегацию ТКГ на переговорах в Минске.

В мае Зеленский сообщил, что Кучма обращался к нему с предложением передать его полномочия в ТКГ вицепремьеру Алексею Резникову. Президент отметил, что убедил Кучму дождаться обновления состава делегаций от обеих сторон и потом уже принимать решение.

Комментарий политолога Владимира Фесенко: видео