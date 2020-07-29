Хто стане наступником Кучми у ТКГ: політолог назвав ще одне ім'я
Леонід Кучма вирішив покинути Тристоронню контактну групу щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Президент України вже назвав кандидатів, які можуть очолити українську делегацію. Зокрема, відзначив Олексія Резнікова і Леоніда Кравчука. Політолог Володимир Фесенко вважає можливим повернення Євгена Марчука, який колись вже брав участь у переговорному процесі.
На його думку, кандидатуру Марчука варто теж розглядати. Він вже представляв Україну, був керівником делегації після Кучми. Про це Володимир Фесенко розповів в ефірі 24 каналу.
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Він відзначив, що Євген Марчук має великий досвід у питаннях національної безпеки та в цих переговорах.
Що відомо про Євгена Марчука?• Євген Марчук був першим головою Служби Безпеки України в період з 1991 до 1994 року.
• З 1995 до 1996 року політик очолював уряд за президентства Леоніда Кучми. З 2003 до 2004 року перебував на посаді міністра оборони України.
• У 2014 році він очолив Міжнародний секретаріат з безпеки та цивільної співпраці між Україною та НАТО.
• Також він представляв Україну в Мінську в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Політолог відзначив, хто стане новим керівником – залежить від того, який підхід переважитиме.
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Прагматичний. Якщо функціонально, з точки зору реальності, то має стати Резніков керівником української делегації.
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Статусний. Якщо буде збережений символічний статусний підхід, коли має бути людина не з офіційною посадою, але з великим статусом і досвідом. Тоді може бути або хтось з колишніх президентів. Наразі є розмови про першого очільника держави Леоніда Кравчука, але в нього ще більш поважний вік, ніж у Леоніда Кучми. Можливий варіант повернення Кирила Марчука.
Володимир Фесенко також зауважив, що Олексій Резніков – віцепрем’єр, і тут є певні ризики. Якщо офіційним керівником делегації стане людина з посадою, це може скласти ілюзію прямих перемовин, до чого штовхають росіяни.
"Є навіть версії, що Росії також пропонують здійснити певні зміни. Щоб у нас Кучма відійшов, а там був не Гризлов, а, наприклад, Козак. І тоді можуть вестися прямі переговори між офіційним особами України та Росії в ТКГ", – додав він.
Також політолог наголосив, що переговорами має займатися той, хто вже ними займається, хто їх проводить. Тобто, Олексій Резніков.
На мій погляд, це найбільш доцільний сценарій. Не треба гратися в статусні ігри,
– зазначив він.
Що відомо про вихід Кучми з Тристоронньої контактної групи
- В Офісі Президента 28 липня оголосили, що другий Президент України Леонід Кучма виходить із Тристоронньої контактної групи.
- Кучма представляв Україну в ТКГ в 2014 – 2018 роках, потім на прохання Зеленського із червня 2019 року знову очолив українську делегацію ТКГ на переговорах в Мінську.
- У травні Зеленський повідомив, що Кучма звертався до нього з пропозицією передати його повноваження у ТКГ віцепрем’єру Олексію Резнікову. Президент зазначив, що переконав Кучму дочекатись оновлення складу делегацій від обох сторін і потім уже приймати рішення.
Коментар політолога Володимира Фесенка: відео