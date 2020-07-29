Леонід Кучма вирішив покинути Тристоронню контактну групу щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Президент України вже назвав кандидатів, які можуть очолити українську делегацію. Зокрема, відзначив Олексія Резнікова і Леоніда Кравчука. Політолог Володимир Фесенко вважає можливим повернення Євгена Марчука, який колись вже брав участь у переговорному процесі.

На його думку, кандидатуру Марчука варто теж розглядати. Він вже представляв Україну, був керівником делегації після Кучми. Про це Володимир Фесенко розповів в ефірі 24 каналу.

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Він відзначив, що Євген Марчук має великий досвід у питаннях національної безпеки та в цих переговорах.

Що відомо про Євгена Марчука? • Євген Марчук був першим головою Служби Безпеки України в період з 1991 до 1994 року.

• З 1995 до 1996 року політик очолював уряд за президентства Леоніда Кучми. З 2003 до 2004 року перебував на посаді міністра оборони України.

• У 2014 році він очолив Міжнародний секретаріат з безпеки та цивільної співпраці між Україною та НАТО.

• Також він представляв Україну в Мінську в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Політолог відзначив, хто стане новим керівником – залежить від того, який підхід переважитиме.

Прагматичний. Якщо функціонально, з точки зору реальності, то має стати Резніков керівником української делегації.

Статусний. Якщо буде збережений символічний статусний підхід, коли має бути людина не з офіційною посадою, але з великим статусом і досвідом. Тоді може бути або хтось з колишніх президентів. Наразі є розмови про першого очільника держави Леоніда Кравчука, але в нього ще більш поважний вік, ніж у Леоніда Кучми. Можливий варіант повернення Кирила Марчука.

Володимир Фесенко також зауважив, що Олексій Резніков – віцепрем’єр, і тут є певні ризики. Якщо офіційним керівником делегації стане людина з посадою, це може скласти ілюзію прямих перемовин, до чого штовхають росіяни.

"Є навіть версії, що Росії також пропонують здійснити певні зміни. Щоб у нас Кучма відійшов, а там був не Гризлов, а, наприклад, Козак. І тоді можуть вестися прямі переговори між офіційним особами України та Росії в ТКГ", – додав він.

Також політолог наголосив, що переговорами має займатися той, хто вже ними займається, хто їх проводить. Тобто, Олексій Резніков.

На мій погляд, це найбільш доцільний сценарій. Не треба гратися в статусні ігри,

– зазначив він.

Що відомо про вихід Кучми з Тристоронньої контактної групи

В Офісі Президента 28 липня оголосили, що другий Президент України Леонід Кучма виходить із Тристоронньої контактної групи.

Кучма представляв Україну в ТКГ в 2014 – 2018 роках, потім на прохання Зеленського із червня 2019 року знову очолив українську делегацію ТКГ на переговорах в Мінську.

У травні Зеленський повідомив, що Кучма звертався до нього з пропозицією передати його повноваження у ТКГ віцепрем’єру Олексію Резнікову. Президент зазначив, що переконав Кучму дочекатись оновлення складу делегацій від обох сторін і потім уже приймати рішення.

Коментар політолога Володимира Фесенка: відео