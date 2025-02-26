В Германии волнуются: Берлин имеет "зависимость" от Вашингтона на 2 направлениях

Германии важно выстроить адекватные отношения с Соединенными Штатами. Берлин существенно зависит от США на двух направлениях.

Об этом 24 Каналу рассказал редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко, отметив, что двойная зависимость Германии от США сложилась после Второй мировой войны. Сейчас Германии нужно решать, что делать дальше.

К теме Критик Шольца и будущий канцлер Германии: кто такой Фридрих Мерц и что говорил об Украине

Как Германия зависит от США

Как рассказал Гончаренко, во время Холодной войны в Германии находился британский и французский военный контингент. Но больше всего военных было от Соединенных Штатов. Во время первой каденции Трампа часть войск вывели. Затем Байден их вернул.

Сейчас немцы опасаются, что Соединенные Штаты могут снова попытаться уменьшить военное присутствие в Германии. И это создает проблемы.

Немецкая армия достаточно маленькая. Это – контрактная армия, которая самостоятельно себя не защитит. Именно поэтому Фридрих Мерц хочет нарастить способности немецкой армии. Идут разговоры о возможном реформировании Бундесвера и об увеличении закупок оружия,

– рассказал Гончаренко.

Другая зависимость – экономическая. Соединенные Штаты являются главным торговым партнером Германии. И любые угрозы Трампа ввести тарифы могут сильно ударить по тамошней экономике.

Аналитики ожидают, что Мерц будет способствовать дополнительным инвестициям немецкого бизнеса в США и наоборот. Ему нужно избежать экономической войны между США и Европой.

Мерц имеет хорошие контакты с Америкой. Он работал в американском бизнесе в Германии – в инвестиционном фонде BlackRock. Был адвокатом крупной американской адвокатской конторы. Он прекрасно владеет английским языком. У него есть неплохая стартовая позиция, что отношения с Вашингтоном не ухудшились,

– отметил Гончаренко.

Напомним, недавно вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц намекнул о том, что Европе, возможно, придется искать альтернативу НАТО из-за действий Трампа.