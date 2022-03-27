Кто там захватил 93% Луганщины, лживые орки – Гайдай передал "привет" из Северодонецка
27 марта 2022 , 11:58Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Гайдая
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай передал "привет" оккупантам из украинского Северодонецка.
Чиновник опроверг фейки российских захватчиков о захвате большей части Луганщины.
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Кто там захватил 93% Луганщины, лживые орки? Привет из украинского Северодонецка,
– сказал глава ОВА.
Гайдай подчеркнул, что украинцы вместе будут воевать и бороться за свою Родину. Победа будет за нами.
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