Кто там захватил 93% Луганщины, лживые орки – Гайдай передал "привет" из Северодонецка

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай передал "привет" оккупантам из украинского Северодонецка.

Чиновник опроверг фейки российских захватчиков о захвате большей части Луганщины.

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Кто там захватил 93% Луганщины, лживые орки? Привет из украинского Северодонецка,

– сказал глава ОВА.

Гайдай подчеркнул, что украинцы вместе будут воевать и бороться за свою Родину. Победа будет за нами.

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