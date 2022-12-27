Россияне прекрасно понимают, что им придется убегать из украинского Донбасса. К врагу все чаще наведывается "хлопок". Между тем, Украина узнает все больше имен предателей, которые помогали врагу на временно оккупированных территориях.

Обратите внимание Адская вечеринка: кто пытался взорвать Дмитрия Рогозина в Донецке

Назвали имена предателей, участвовавших в так называемых выборах

В KibOrg назвали имена предателей, которые в 2018 году участвовали в "выборах" так называемого "председателя" квазиреспублики на Донбассе. Ранее предатели, еще не осознавая, что их ждет, кичились своими "подвигами" и делились фотографиями в сети.

По состоянию на декабрь 2022 года, когда Россия уже проиграла эту войну, предатели панически чистят свои профили в соцсетях. Очевидно, сепаратисты уже понимают, что для них пахнет паленым. В то же время, интернет помнит все. "Переобуться" предателям не позволят.



Списки избирателей одного из районов Донецка / KibOrg

Кто поддержал российских кафиров

Дмитрий Чулков (зарегистрированный в Донецке). Он открыто симпатизировал оккупантам и принял участие в так называемых выборах.



Дмитрий Чулков / KibOrg

Сергей Ахметдинов. В составе батальона наемников "Сомали" изверг атаковал украинские силы в боях за Иловайск, Никишино, Верхнюю Крынку и Донецкий аэропорт. К счастью, Ахметдинов получил ранение. К сожалению, до сих пор физически способен воевать в бездарных рядах оккупантов.



Сергей Ахметдинов / KibOrg

Кроме того, Ахметдинов охотно публиковал сепаратистские фото в соцсетях. Это помогло идентифицировать других сепаратистов.