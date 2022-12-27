Росіяни чудово розуміють, що їм доведеться тікати з українського Донбасу. До ворога все частіше навідується "бавовна". Тим часом Україна дізнається все більше імен зрадників, які допомагали ворогу на тимчасово окупованих територіях.

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Назвали імена зрадників, які брали участь у так званих "виборах"

У KibOrg назвали імена зрадників, які у 2018 році брали участь "виборах" так званого "голови" квазіреспубліки на Донбасі. Раніше зрадники, ще не усвідомлюючи, що їх чекає, хизувалися своїми "подвигами" та ділилися фотографіями у мережі.

Станом на грудень 2022 року, коли Росія вже програла цю війну, зрадники панічно чистять свої профілі у соцмережах. Вочевидь, сепаратисти вже розуміють, що для них пахне смаленим. Водночас інтернет пам'ятає все. "Перевзутися" зрадникам не дозволять.



Списки виборців одного з районів Донецька / KibOrg

Хто підтримав російських окупантів

Дмитро Чулков (зареєстрований у Донецьку). Він відкрито симпатизував окупантам та взяв участь у так званих "виборах".



Дмитро Чулков / KibOrg

Сергій Ахметдінов. У складі батальйону найманців "Сомалі" нелюд атакував українські сили у боях за Іловайськ, Нікішине, Верхню Кринку та Донецький аеропорт. На щастя, Ахметдінов отримав поранення. На жаль, досі фізично здатний воювати у бездарних лавах окупантів.



Сергій Ахметдінов / KibOrg

Окрім того, Ахметдінов охоче публікував сепаратистські фото у соцмережах. Це допомогло ідентифікувати інших сепаратистів.